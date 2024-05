Come votarono i pugliesi al referendum sul divorzio? I risultati del 1974 | vinsero i contrari in quasi tutta la regione

ecco come l'Italia ha distribuito i suoi voti durante la finale dell' Eurovision 2024 : tutto quello che è accaduto L'articolo Eurovision 2024 , ecco come l’Italia ha distribuito i suoi voti in finale proviene da Novella 2000.

Dominio di Pogacar nel Giro d'Italia: Kooij trionfa a Napoli - Dominio di Pogacar nel Giro d'italia: Kooij trionfa a Napoli - Il ciclista sloveno Tadej Pogacar dell'UAE Team Emirates ha dimostrato la sua superiorità nel Giro d'italia, vincendo già tre tappe e mantenendo saldamente la Maglia Rosa. La nona tappa del Giro, da A ...

L'editoriale/ E se la cura dell’Italia fossero i partiti - L'editoriale/ E se la cura dell’italia fossero i partiti - Gli equilibri delle democrazie contemporanee, sempre più strette tra conflitti armati diffusi, instabilità economica globale, squilibri sociali crescenti e montante apatia di ...

“Il welfare non regge: l’Italia affronti la crisi delle culle” - “Il welfare non regge: l’italia affronti la crisi delle culle” - Di sicuro non sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno, come cantava Lucio Dalla. L’italia che verrà, professor Rosina, sarà un ospizio a cielo aperto Sappiamo che tra poco più di venticinque an ...