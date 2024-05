Come vedere i cicli batteria Android?

(Di lunedì 13 maggio 2024) Di solito puoi controllare idelladi uno smartphone, e in questo articolo andiamo a descriverevere i. l primo tentativo che possiamo fare per verificare se la nostraè ancora in buona salute è digitare la stringa *#*#4636#*#* nel dialer del telefono e lanciare la chiamata. Se il nostro smartphone accetta l’uso dei codici speciali allora ci mostrerà un menu segreto pieno di informazioni sull’hardware. Tra le informazioni ci sono anche quelle sulla: livello attuale, stato di salute generale e “battery scale”, cioè la percentuale (rispetto allanuova) di ...

Stellantis inizia i test delle batterie litio-zolfo di Lyten - Stellantis inizia i test delle batterie litio-zolfo di Lyten - Iniziata la produzione delle batterie litio-zolfo di Lyten. I campioni saranno spediti a importanti OEM automobilistici per la valutazione.

Al via i test sulle batterie litio-zolfo: c'è anche Stellantis - Al via i test sulle batterie litio-zolfo: c'è anche Stellantis - Lyten invia a una serie di Case automobilistiche le sue celle a sacchetto. Si vuole valutare la durata di batterie con questa architettura ...

FE | Allarme affidabilità batterie: a Berlino ridotta la potenza - FE | Allarme affidabilità batterie: a Berlino ridotta la potenza - Proprio per questo, in vista delle due gare a Berlino di questo fine settimana, la durata dell'Attack Mode è stata ridotta a sei minuti per la gara del sabato, per poi scendere a soli quattro minuti ...