Come il St Pauli è tornato in Bundesliga

(Di lunedì 13 maggio 2024) C’è un vessillo dei pirati che sventola alto, nel nord della Germania. Non dalla cima di un vascello, ma nelle case, nei pub e chissà cos’altro, tra Sankte dintorni. Il motivo probabilmente già lo sapete: il St.torna in, Amburgo torna ine lo fa con la più improbabile delle due squadre che da anni stanno lì a battagliare in Zweite, al termine di un weekend che la città anseatica ha vissuto ai poli opposti della sfera emozionale. Lo fa in una domenica iniziata con più di cinquemila persone in strada, da Gänsemarkt fino al Millerntor, un chilometro e mezzo di parata tra fumogeni, striscioni e pinte di Astra. Propriosul terreno di gioco, al fischio finale del match vinto col già retrocesso Osnabrück, con i quasi 30mila presenti riversati in campo. Un’invasione ...