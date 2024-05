Come facciamo a sapere quando ci sarà la prossima aurora boreale in Italia

Aurora boreale : Spettacolo Celeste in Vista La spettacolare aurora boreale , prodotto dei brillamenti solari che si è manifestato intensamente fin da venerdì, potrebbe essere nuovamente visibile in molte parti degli Stati Uniti questa domenica sera ...

Bologna, 11 maggio 2024 – Tutti pazzi per l’aurora boreale, dal nord al sud della nostra penisola, così Come nel resto del mondo dove il fenomeno è visibile in queste ore, in tantissimi si sono riversati nei punti di avvistamento migliori per ...