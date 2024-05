Colpo di scena - torna il servizio militare obbligatorio | ecco la verità

(Di lunedì 13 maggio 2024)dimolto importante,il: tutta leUn importante confronto quello che si è verificato, nelle ultime ore, e che ha visto come protagonista il vicepremier della Lega Matteo Salvini ed il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Argomento della discussione quello relativo al. Il partito del ‘Carroccio’ ha precisato che è stato presentato un progetto di legge per reintrodurre una “leva universale di sei mesi” sia per ragazze che per ragazzi su base regionale.il(Ansa Foto) Cityrumors.itNel corso del suo intervento all’Adunata nazionale degli Alpini, in quel di ...

Buone notizie per gli appassionati di musica rap, Netflix ha rinnovato il rap show nuova Scena per una seconda stagione . Dopo il successo della prima edizione, torna sulla piattaforma di streaming la competizione musicale, prodotta da Fremantle, ...

Buone notizie per gli appassionati di musica rap, Netflix ha rinnovato il rap show Nuova Scena per una seconda stagione . Dopo il successo della prima edizione, torna sulla piattaforma di streaming la competizione musicale, prodotta da Fremantle, ...

Kl Pertusa - Festa del calcio con i tornei dedicati a Maurizio Laudi, Peraugusto Righetti e Walter Martini - Kl Pertusa - Festa del calcio con i tornei dedicati a Maurizio Laudi, Peraugusto Righetti e Walter Martini - DA NON PERDERE - Dal 20 maggio alle finali di domenica 16 giugno andranno in scena, nell’impianto sportivo di via Genova, le manifestazioni riservate alle categorie Under 19, Under 13 e Under 10. Paol ...

Carolina a Luglio in Sicilia con “Un’estate favolosa” - Carolina a Luglio in Sicilia con “Un’estate favolosa” - ]]> Carolina Benvenga, la star più amata dai bambini, dopo il successo del tour natalizio, torna in scena anche in Sicilia con “Un’estate favolosa”, un nuovo spettacolo, con la regia di Morena D’Onofr ...

Solo 200 esemplari per la nuova Giannini Spettacolo, costruita su base Abarth. Leggera e molto potente, raggiunge 280 km/h - Solo 200 esemplari per la nuova Giannini Spettacolo, costruita su base Abarth. Leggera e molto potente, raggiunge 280 km/h - Solo 200 esemplari per la nuova Giannini Spettacolo, costruita su base Abarth. Leggera e molto potente, raggiunge 280 km/h ...