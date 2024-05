Collezionismo | vanno all’asta alcune lettere autografe di Einstein

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 13 maggio 2024) Collezionisti pronti a fare il colpaccio:di Albertscritte ad un matematico Un evento straordinario sta per accadere nel mondo delle aste e della fisica: una serie discritte da Albertal matematico Herman Müntz, saranno messe in vendita il 13 giugno presso la Stockholms Auktionsverk, la prestigiosa casa d’aste di Stoccolma. Albert-Ansa- Notizie.comQuesta corrispondenza rappresenta un tesoro per gli appassionati della storia della scienza e offre uno sguardo unico sul pensiero di uno dei più grandi fisici di tutti i tempi. Lefirmate da, rappresentano un vero tesoro per i ...