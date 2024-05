Codigorese - che peccato Il sogno promozione sfuma

(Di lunedì 13 maggio 2024) real san clemente 31 Si ferma la marcia di avvicinamento alla Prima categoria della, sconfitta dai riminesi del San Clemente dopo un primo tempo senza sussulti, dominato dall’equilibrio. Nel secondo tempo si cambia spartito. Alla prima vera opportunità il Real San Clemente riesce a sbloccare il risultato: fuga di Molari sulla corsia sinistra, una volta arrivato a ridosso dell’area di rigore lascia partire un tiro a giro che si insacca all’incrocio dei pali, nell’angolo lontano. A questo punto laè costretta a uscire dal bunker, una pressione costante e dopo 10’ di lavoro ai fianchi perviene al pareggio su calcio di rigore assegnato per fallo su Trombini. Sul dischetto si presenta Chendi, che non trema e trasforma con un tiro angolato: il portiere intuisce ma non ci arriva. Questa volta è il ...

