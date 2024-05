Classifica sportiva LaLiga EA – Giornata 35

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: El cierre a la jornada 35 deEA Sports 2023-2024 se lo pone el FC Barcelona que recibe en la noche del lunes a la Real Sociedad, en un partido clave en la lucha por el subcampeonato. Los culés quieren aprovechar el tropiezo del Girona, que empató el viernes en el campo del Alavés (2-2), para adelantarle en la clasificación. El conjunto de Míchel está con 75 puntos, por 73 de los blaugrana que si ganan volveran a ser segundos. Los gironins se avanzaron en dos ocasiones, con las dianas de Eric García y Yangel Herrera, pero el local Guridi fue el encargador de equilibrar la cosas. Su segundo tanto, en el minuto 99, fue todo un mazazo en las aspiraciones del Girona de conseguir la segunda plaza final. El Real Madrid, campeón desde la jornada ...

In Spagna non si parla d’altro: El Real Madrid venció al FC Barcelona (3-2) en el Clásico del futbol español, disputado en el Santiago Bernabéu en la jornada 32 de LaLiga EA Sports 2023-2024. Los blancos, líderes con 81 puntos, once más que el ...

Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! A pesar de las rotaciones, el Real Madrid ganó en el campo de la Real Sociedad (0-1) en la jornada 33 de LaLiga EA Sports 2023-2024. Al equipo de Ancelotti solo le faltan 4 puntos para asegurar ...

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: En la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2023-2024 el Real Madrid certificó matemáticamente su 36º título liguero, gracias a su ...

Golden Boy 2024, Pafundi affianca Kayode: ora sono due gli italiani in classifica - Golden Boy 2024, Pafundi affianca Kayode: ora sono due gli italiani in classifica - TORINO - Il nuovo aggiornamento del Golden Boy Football Benchmark Index porta con sé venti nuovi nomi pronti a mettersi in luce sulla scena del calcio europeo: l’impatto maggiore sulla classifica è qu ...

Dovbyk stuzzica le big, ma il Girona lo blinda - Dovbyk stuzzica le big, ma il Girona lo blinda - Il Toro può mangiarsi le mani su Artem Dovbyk che può laurearsi capocannoniere del campionato spagnolo, e ha fatto crescere in classifica la sua squadra, il Girona, sicuramente ...