Classifica mondiale delle università - tra le campane solo la ‘Vanvitelli’ scala posizioni

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl trend è negativo per tutta Italia: gli atenei tricolori sono in netto calo. L’Italia sta perdendo competitività, a livello internazionale, nell’ambito dell’istruzione universitaria. A dirlo è l’edizione 2024 dellaredatta annualmente dal Center World University Rankings (Cwur). Se è vero, infatti, che sono 67 leitaliane a figurare nella lista di quest’anno, il 75% di esse perde. L’ateneo romano La Sapienza – che guida laitaliana – perde otto, arenandosi al 124mo posto. Scendono anche l’di Padova (che passa dal 171mo al 173mo posto e quella di Milano (dal 180mo al 186mo). Nelladi quest’anno,16 atenei migliorano la propria performance ...

La classifica piloti del Mondiale 2024 di Moto 2: ecco i punti sempre aggiornati gara dopo gara . Inizia dal Qatar una lunga stagione in compagnia della classe intermedia tra le tre del Moto Mondiale e come sempre regnano incertezza e spettacolo. Di ...

13 maggio 1909, dal Rondò di Loreto a Milano via al primo Giro. Così tutto ebbe inizio - 13 maggio 1909, dal Rondò di Loreto a Milano via al primo Giro. Così tutto ebbe inizio - Le tappe in programma sono otto, per 2447 km e 900 metri: quasi 306 km di media per ogni tappa. Si stabilisce che la classifica generale viene definita per somma di punti. La prima tappa è lunga 397 ...

Le università sarde perdono competitività: Cagliari 32esima in Italia, Sassari 47esima - Le università sarde perdono competitività: Cagliari 32esima in Italia, Sassari 47esima - Per il tredicesimo anno consecutivo è Harvard l'università più prestigiosa del mondo secondo il Cwur, seguita dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) e da Stanford. Il quinto e quarto posto, ...

MotoGP, Martin trionfa a Le Mans. Battuti Marquez e Bagnaia - MotoGP, Martin trionfa a Le Mans. Battuti Marquez e Bagnaia - Jorge Martin ha dominato l'appuntamento di Le Mans della Moto GP. Il pilota spagnolo non si è accontentato di fare sua la gara Sprint ma si è aggiudicato anche la gara lunga di domenica. Un successo m ...