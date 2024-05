Clamoroso in Romania | Dinamo Bucarest truffata? Chiesto il test del DNA per un giocatore - ecco cosa rischia

Il curioso caso dei gemelli Ié in maglia Dinamo Bucarest . Non è il titolo di un romanzo giallo ma una notizia riportata dal quotidiano spagnolo Marca: il club rumeno ha acquistato Edgar Ié (nella foto in evidenza, ndr) ma ora sta ipotizzando un ...

Comunicat dur emis de Dinamo – „Câinii” au lamurit situaia lui Edgar Ie - Comunicat dur emis de dinamo – „Câinii” au lamurit situaia lui Edgar Ie - În ziua în care dinamo se pregatea de duelul decisiv cu UTA pentru salvarea de la retrogradare, tirea ca fotbalistul Edgar Ie a fost înlocuit de fratele sau Edelino a facut furori.

Comprano un calciatore, ma al suo posto va il gemello: lo strano caso alla Dinamo Bucarest - Comprano un calciatore, ma al suo posto va il gemello: lo strano caso alla dinamo Bucarest - Lo scorso febbraio la dinamo Bucarest, squadra che milita nella prima divisione ... Ma dopo qualche mese, con poche presenze in campo e tanti dubbi, è emersa un'ipotesi surreale: in romania non è ...

L’Ex Barcellona Edgar lé firma per la Dinamo Bucarest, ma al suo posto manda il gemello - L’Ex Barcellona Edgar lé firma per la dinamo Bucarest, ma al suo posto manda il gemello - Incredibile storia in romania dove la squadra della capitale sarebbe stata ingannata dai due fratelli dell Guinea Bissau e ora rischia una penalizzazione mentre si trova in lotta per non retrocedere ...