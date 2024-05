Città di Varese eliminato Al Vado basta il minimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Fine della corsa. Ildiperde in casa per 0-1 contro illa semifinale dei playoff e fa calare il sipario sul suo campionato vedendo svanire le sue velleità di Lega Pro. Saranno quindi i liguri, che si sono presi la rivincita della sfida di campionato in terra varesina persa per 1-0, ad affrontare il Chisola. L’avvio di gara è favorevole agli ospiti: al 7’ Spanu ci prova ma conclude in modo impreciso. All’11’ il Cdv reagisce con un tiro a lato di Di Maira ma il direttore di gara aveva già fermato tutto per fuorigioco. Al 16’ ilprova ancora a pungere con un’incornata di Donaggio ma Ferrari si oppone. Tre minuti dopo, invece, Valagussa non fallisce portando in vantaggio i savonesi su cross di Lo Bosco dalla sinistra. Al 23’ gli ospiti potrebbero raddoppiare ma Capra calcia a lato. Al 27’ il Cdv ...