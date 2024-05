Cinque intense giornate liguri al Salone del Libro di Torino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 - Sono stati 110 i relatori che hanno animato peril programma proposto dall’editoria ligure alla XXXVI edizione delinternazionale deldi, dove laa è stata per la prima volta Regione ospite. “La manifestazione ha portato ulteriormente alla ribalta la cultura, il cantautorato, la scrittura, la poesia, l’arte, l’agroalimentare in una piazza internazionale e specialistica – dichiara il presidente ad interim dellaa, Alessandro Piana – . Un grande lavoro che non sarebbe stato possibile senza la straordinaria dinamicità e l’esperienza degli editoriche hanno animato il nostro stand”. Oltre ai tre grandi eventi nelle sale del Lingotto, ...