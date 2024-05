Cinema in lutto - addio alla famosa attrice

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 13 maggio 2024) Personaggi Tv. Laè morta all’età di 77 anni dopo aver lasciato un’impronta indelebile nel mondo del. Ce la ricordiamo tutti soprattutto per una scena di pochi istanti ma che è entrata a far parte della storia del. L’è morta lo scorso sabato, 11 maggio 2024, nella sua casa a Ventura, in California, ha fatto sapere il suo agente Matthew Templeton. La donna non era solo un’ma anche una grande sportiva e amante degli animali. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Fedez, intervengono i carabinieri: la notizia da incubo Leggi anche: Alessandro Venturelli, il dolore dei genitori a “Verissimo” Susan Backlinie è morta Backlinie era una nuotatrice e tuffatrice professionista. La donna ha lavorato come addestratrice di animali. Nata il 1° ...