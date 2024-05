Cina | Shanghai - progetto nuova mega fabbrica Tesla ottiene permessi di costruzione

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 mag – (Xinhua) – Ildi unadella casa automobilistica statunitenseInc. ha ottenuto idi, secondo il comitato di gestione della Lingang New Area della Zona pilota di libero scambio della). Primodi unadi stoccaggio di energia dial di fuori del mercato statunitense, si trova nella Lingang New Area e dovrebbe avviare la produzione di massa nel primo trimestre del 2025. Laprodurra’ inizialmente 10.000 unita’pack all’anno, pari a circa 40 GWh di stoccaggio di energia. Secondo ...

