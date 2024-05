Cina-Italia | Shenzhen - fiera evidenzia cooperazione in settore vinicolo 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 mag – (Xinhua) – Gli operatori delno hannoto la rapida evoluzione e il grande potenziale del mercato cinese dei consumatori di vino in occasione di unacommerciale a, nel sud della. La Wine to AsiaInternational Wine and Spirits Fair, tenutasi dal 9 all’11 maggio, ha attirato piu’ di 500 espositori da oltre 30 Paesi in tutto il mondo. Cinquanta aziendene hanno esposto i loro prodotti presso il padiglione nazionale, coordinato dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle impresene (ICE). La ripresa del mercatonegli ultimi anni ha ...