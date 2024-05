Cimitero di Benevento - la denuncia | I fiori deposti scompaiono magicamente…

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di un cittadino sannita, Giacomo Santarcangelo, che “Ieri è stata la festa della mamma, una tra le figure più importanti, se non la più importante, della nostra vita. Chi come me ha la fortuna di averla ancora se la gode anche nella fragilità degli anni, ma chi come mia moglie l’ha persa (e anche da poco) quel vuoto viene colmato con il rito della memoria. Quel rito che fa sembrare ancora tra noi, la figura di una persona cara che non è più. Ogni settimana andiamo al nostrocomunale a rendere omaggio ai nostri defunti e mia moglie cambia settimanalmente i, pulisce la lapide e parla con la sua mamma quasi come se fosse lì ad ascoltarla. Non è la prima e non sarà neanche l’ultima a compiere quei gesti che tengono viva la memoria. Gesti che hanno qualcosa di sacro, qualcosa che va ...