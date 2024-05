Ci stiamo divertendo E ora vogliamo vincere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel settore giovanile canarino, l’unica squadra che ha coltivato dichiaratamente un vero e proprio obiettivo sportivo sul campo, è la Primavera di Mandelli ormai prossima all’ultimo atto della sua stagione. Il salto di categoria in Primavera 2 rappresenterebbe il raggiungimento di un risultato probabilmente necessario per proseguire quella strada di investimenti intrapresi dall’arrivo di Catellani. Investimenti che hanno portato alla valorizzazione di ragazzi molto interessanti come Ghillani e Olivieri (attaccante esterno e terzino mancino) per i quali il Modena ha già preparato il primo contratto professionistico fatto firmare alcuni mesi fa. Poi ancora Oliva, elogiato da Bisoli e prossimo all’approdo in prima squadra almeno per il ritiro estivo, i gol di Brasili e Lisanti e le parte di Leonardi, anch’egli spesso nell’orbita del Modena dei grandi con alcune convocazioni in serie B. ...