Christian Di Martino - le prime parole dopo il risveglio | Tornerò presto come prima

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano – "Conto di farcelaa tornare". Lo ha detto il viceispettore di poliziaDi, accoltellato mercoledì sera alla stazione di Lambrate e salvato in extremis all'ospedale Niguarda, al presidente del Senato Ignazio La Russa che è andato a fargli visita. "È in una condizione di ripresa - fa sapere La Russa - anche se è stato veramente in bilico tra la vita e la morte. E devo dire che è rimasto dalla parte della vita grazie alla capacità della struttura del Niguarda a partire dall'ambulanza che è arrivata in 7 minuti all'avvio delle operazioni quasoli 40 minuti,che era stato già trattato sul posto. Sono stati di una bravura incredibile: mi hanno fatto capire la difficoltà che hanno avuto di tenerlo in vita perché le ferite ...

Fedez denunciato per il pestaggio a Cristiano Iovino: «È stato il primo a uscire dal van». La sua versione: «Ma quale massacro, non c'ero» - Fedez denunciato per il pestaggio a Cristiano Iovino: «È stato il primo a uscire dal van». La sua versione: «Ma quale massacro, non c'ero» - Il nome di Fedez è l'unico che appare nel fascicolo aperto in procura dai carabinieri della stazione Moscova di Milano per il pestaggio di cui è stato vittima Cristiano Iovino ...

