(Di lunedì 13 maggio 2024) L’artista statunitenseregala ai fan più di una sorpresa. È uscito, infatti, il quinto album del cantautore, ‘Atavista (3.15.20 reimagined versions)’, con undici tracce fra le quali i featuring con Ariana Grande e Young Nudy. Inoltre, il disco contiene i due nuovi brani Atavista e Human Sacrifice ed è accompagnato dal videoclip di Little Foot Big Foot, diretto da Hiro Murai. Non solo, l’attore, cantante, rapper, comico, sceneggiatore, produttore discografico, regista e disc jockey statunitense hatoil prossimo. E farà tappain. Nel, infatti, spicca un’unica attesissima datana che si terrà il 2 novembre all’Unipol Forum di Assago. Grafica da ...

Childish Gambino annuncia il World Tour: sarà anche in Italia - childish gambino annuncia il World Tour: sarà anche in Italia - Nel giorno di pubblicazione del suo quinto album, childish gambino annuncia anche il tour mondiale che lo porterà in Italia per un’unica data live. I dettagli.

Childish Gambino, unica data italiana a novembre - childish gambino, unica data italiana a novembre - childish gambino ha annunciato il suo World Tour in concomitanza dell’uscita del nuovo album, il suo quinto, “Atavista”. Donald Glover, questo il vero nome del musicista statunitense, sarà in concerto ...

Childish Gambino: annunciata una data in italia - childish gambino: annunciata una data in italia - Proprio nel giorno dell’uscita di Atavista (il nuovo album in studio con 11 track, anche se dire nuovo album non è corretto perché il disco è una sorta di aggiornamento di quello uscito nel 2020 col t ...