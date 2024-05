(Di lunedì 13 maggio 2024) Lo aveva già detto. In seguito a quella contestatissima definizione di “il presidente del consiglio” che aveva indignato tutte le donne d’Italia, che certo non potevano rinnegare la rivoluzione sem... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Chiamami Giorgia, o Evita. Quanto pesa politicamente l'archetipo femminile - chiamami Giorgia, o Evita. Quanto pesa politicamente l'archetipo femminile - Quali potevano essere i modelli di Meloni Non la Thatcher o la Merkel. Come Giorgia, Evita Perón era una “underdog”. La strana coppia donna-popolo manda in confusione la sinistra ...

Quel vino del Duce non è poi un poi un granché - Quel vino del Duce non è poi un poi un granché - Ha sicuramente fatto piacere a tanti la notizia che Rimini si appresta ad onorare la memoria di Marco Pantani, dedicandogli una statua all’interno del “Parco del Mare”, sul Lungomare della città in cu ...

Esce ‘Chiamatemi Maestra’, il nuovo libro di Alessandra Celentano con prefazione di Anbeta: di cosa parla - Esce ‘Chiamatemi Maestra’, il nuovo libro di Alessandra Celentano con prefazione di Anbeta: di cosa parla - ‘Chiamatemi Maestra’ è disponibile dal 7 maggio 2024 in tutte le librerie ed è diviso in sei capitoli: Un bravo ballerino deve avere disciplina; deve studiare; essere curioso; deve prendersi cura del ...