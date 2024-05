ChiamaBus Atm | il servizio dell’autobus su prenotazione a Segrate - Vimodrone e Peschiera Borromeo

(Di lunedì 13 maggio 2024)(Milano), 13 maggio 2024 – Da lunedì 20 maggio parte ildi bus a chiamata “” nei Comuni di, e sarà rinnovato anche nel Comune di. Conè possibile prenotare il “proprio bus“ e scegliere il giorno, l’orario desiderato, la fermata di partenza e quella di arrivo. I bus del nuovo, riconoscibili dalla livrea gialla collegheranno i tre Comuni con alcune stazioni della metropolitana M2, M3, il capolinea M4 di Linate e con la stazione ferroviaria di. Oltre 100 saranno le fermate a disposizione dei cittadini per migliorare e offrire più collegamenti anche tra i quartieri garantendo spostamenti più veloci e diretti senza nessun cambio ...

