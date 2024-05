Chi ha vinto le elezioni in Catalogna e cosa succederà adesso al governo spagnolo di Pedro Sanchez

(Di lunedì 13 maggio 2024) I socialisti vincono leincon Salvador Illa. Dopo 13 anni gli indipendentisti sono in minoranza:succederappresentano questi risultati per tutta la Spagna.

"Le forme hanno potuto indurre equivoci ma in realtà non hanno mai sconfinato in nulla di illecito". A dirlo è stato Stefano Savi, difensore di Giovanni Toti finito agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione e atti contrari ai doveri ...

Un punto della situazione sulle Elezioni Presidenziali in Ciad , e una panoramica sulla condizione della regione e le sue relazioni internazionali. Il 5 e il 6 maggio si sono svolte in Ciad le Elezioni Presidenziali . A queste Elezioni furono ...

I candidati di Italia Viva per le elezioni regionali - I candidati di Italia Viva per le elezioni regionali - "Ringrazio Alexandra e Fabio per la loro disponibilità. Due candidati forti dal punto di vista umano, politico e professionale, che sapranno bene incardinare le idee e i programmi di Italia Viva in ...

Ilaria Salis, il papà: «Le negano il voto, violati i suoi diritti». Cosa sta succedendo a Budapest - Ilaria Salis, il papà: «Le negano il voto, violati i suoi diritti». cosa sta succedendo a Budapest - Ilaria Salis, nuovo capitolo. Le elezioni europee sono dietro l'angolo e i riflettori saranno tutti puntati sull'italiana detenuta a Budapest. L'attivista milanese in carcere a ...