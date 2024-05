Chi è Ludovica De Gresy la nuova presunta fiamma di Fedez

(Di lunedì 13 maggio 2024)è certamente uno dei cantanti più ascoltati del panorama musicale italiano degli ultimi decenni ma l’amato rapper è anche uno dei personaggi più chiacchierati nelle pagine dei giornali e sui social. Il musicista, infatti, è sempre al centro dell’attenzione anche per la sua vita privata e per il suo matrimonio con Chiara Ferragni, stella dei social. Insieme i due sono diventati i Ferragnez, una delle coppie più amate del Bel Paese. Ma, da mesi, qualcosa tra la coppia d’oro italiana si è rotto ed entrambi hanno ammesso di essersi separati. Di recente,è stato avvistato più di una volta con unaragazza bionda, che ricorda nei colori la moglie. Si tratta diDe, che secondo gli ultimi rumors sarebbe ladel rapper, dopo la crisi ...

Milano – sconosciuta al mondo dei social . Status raro ma ormai con le ore contate visto che Ludovica di Gresy – per gli amici Dudi, per tutti “la bionda che era con Fedez la notte del pestaggio” – sta per essere trascinata sulla giostra. ...

Fedez denunciato per il pestaggio a Cristiano Iovino: «È stato il primo a uscire dal van». La sua versione: «Ma quale massacro, non c'ero» - Fedez denunciato per il pestaggio a Cristiano Iovino: «È stato il primo a uscire dal van». La sua versione: «Ma quale massacro, non c'ero» - Per i due, che avevano assistito al pestaggio, nel gruppo di persone scese da un van nero ci sarebbe stato proprio Fedez, e anche una ragazza bionda, poi individuata in ludovica Di gresy. A confermare ...

Fedez denunciato per il pestaggio di Iovino: lui nega le accuse - Fedez denunciato per il pestaggio di Iovino: lui nega le accuse - Dalla separazione con l’ormai ex moglie Chiara Ferragni, pare proprio che Fedez abbia scelto di regredire al suo stato di “ragazzo della periferia”. Nonostante nelle interviste dichiari di temere il r ...

Aggressione Iovino, Fedez denunciato: le immagini delle telecamere, i due pugni sferrati verso il personal trainer - Aggressione Iovino, Fedez denunciato: le immagini delle telecamere, i due pugni sferrati verso il personal trainer - Fedez si trova al centro di un'intricata vicenda legale. Il famoso rapper milanese, nato il 15 ottobre 1989, è stato denunciato dai carabinieri per rissa ...