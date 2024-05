Chi è Franco Basaglia - l’uomo che fece chiudere i manicomi

(Di lunedì 13 maggio 2024)è il neurologo e psichiatra che ha apportato una delle innovazioni più importanti per quanto riguarda le problematiche legate alla salute mentale. A lui, infatti, si deve proprio quella che viene chiamata la Leggegrazie alla quale sono stati apportati notevoli cambiamenti all’interno delle strutture psichiatriche per garantire la dignità e il rispetto del malato. In questo senso, dunque, i così dettisono stati chiusi a favore di luoghi effettivamente volti a migliorare la condizione psichica e a sostenere le debolezze dei pazienti. Gli inizi, lo psichiatra cui si deve la legge– Fonte: La Nuova VeneziaNato a Venezia l’11 marzo 1924, dopo aver conseguito il diploma di Liceo Classico si iscrive a Medicina ...

Milano , 3 apr. (Adnkronos) - Di fronte al parco dell'ex Paolo Pini , in via Alessandro Litta Modignani, a Milano , è stato intitolato oggi un giardino a Franco Basaglia , padre della riforma dell'assistenza psichiatrica in Italia e promotore di un ...

Milano , 3 apr. (Adnkronos) – Di fronte al parco dell?ex Paolo Pini , in via Alessandro Litta Modignani, a Milano , è stato intitolato oggi un giardino a Franco Basaglia , padre della riforma dell?assistenza psichiatrica in Italia e promotore di un ...

Un Salone ricco di scienza - Un Salone ricco di scienza - La rivoluzione di franco basaglia, il "volo" di Amalia Ercoli Finzi, A.I. e Machina Sapiens. L'ultimo giorno di un salone del libro ghiotto di scienza.

Lo psichiatra che lavorava con Basaglia e ha chiuso il manicomio di Roma: “Così ci sono riuscito” - Lo psichiatra che lavorava con basaglia e ha chiuso il manicomio di Roma: “Così ci sono riuscito” - In occasione dell'anniversario della legge 180, Losavio racconta la sua esperienza nel manicomio di Trieste al fianco di franco basaglia e poi il suo ritorno ...

In Italia vengono aboliti i manicomi: era il 13 maggio 1978In Italia vengono aboliti i - In Italia vengono aboliti i manicomi: era il 13 maggio 1978In Italia vengono aboliti i - Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...