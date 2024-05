Chi è Dedic - il terzino goleador del Salisburgo che piace all’Inter

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’Inter ha messo nel mirino un esterno destro delin considerazione della possibile uscita di Denzel Dumfries nella prossima finestra estiva di calciomercato. Si tratta di Amar, seguito in passato anche dalla Roma. NUOVO NOME – L’Inter guarda con attenzione al profilo di Amar Dedi? in caso di cessione di Denzel Dumfries nella finestra estiva di calciomercato. Ilbosniaco, in forza al, rappresenta un nome molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra per la sua duttilità e il suo apporto in fase offensiva. L’idea di affondare per il suo acquisto si intreccia inevitabilmente con l’evoluzione della situazione relativa a Dumfries, per il quale potrebbe esserci un’offerta importante da un club di Premier League in estate. L’Inter apprezza il profilo: l’apporto di Dedi? nelle due fasi LE ...

