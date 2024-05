Che pena le scuse dell’ex governatore

(Di lunedì 13 maggio 2024) Claudio Burlando non è di certo passato alla storia per le sue battute, semmai per i disastri che accompagnarono la sua carriera politica. Tuttavia, almeno una frase resterà scolpita nella memoria ed è quella concessa al Corriere della Sera di ieri, in una breve intervista sulle vicende che hanno portato all’arresto di Giovanni Toti e, fra gli altri, di uno degli uomini più potenti di Genova, ovvero Aldo Spinelli.

