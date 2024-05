Che cos’è il Wilhelm Scream? Lo avete sentito decine di volte nei film senza accorgervene

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si chiama urlo, in originale, ed è un effetto sonoro che immortala il grido acuto di una persona colpita da qualcosa. Solitamente si associa a personaggi che muoiono cadendo da grandi altezze. La sua storia è davvero incredibile. Questo suono nasce per la prima volta nel 1951 durante la lavorazione delTamburi lontani, in una scena in cui uno dei protagonisti veniva ucciso da un alligatore. E siccome all’epoca lavorare a dei suoni originali costava moltissimo, diventa ben presto uno dei suoni più usati dai registi, in questa sorta di audioteca a disposizione dei tecnici suono. Quell’urlo così particolare, definito in maniera prosaica “uomo morso da alligatore che urla”, finisce qualche anno dopo tra le mani del montatore audio di Guerre Stellari, Ben Burtt, l’ideatore del suono della spada ...