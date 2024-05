ChatGPT ha un’antenata italiana | la storia di Doriana82 - il chatbot degli insulti che ricordava tutto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nata come parodia di Doretta, il bot di Microsoft rilasciato nel 2007 per Live Messenger, l'IA creata da Alan Zucconi aveva raggiunto quasi due milioni di utenti. "Grazie a lei è diminuita la diffusione di malware. Ma oggi non sarebbe più possibile riportarla in vita, è cambiata la sensibilità".