Chanel Totti festeggia 17 anni senza Cristian Babalus | amore finito?

Rientrati poche settimane fa dalle Maldive, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno subito rifatto le valigie e preso un altro volo. Stavolta ancora più lontano e senza figli. La coppia si trova a Sidney, in Australia , dove l'ex capitano della ...

Francesco Totti e Noemi Bocchi ormai sono una famiglia. Nessun matrimonio all'orizzonte (almeno per il momento) né bebè in arrivo, come qualcuno insinuava tempo fa, ma una quotidianità fatta delle loro vite che si sono messe sulla stessa strada. I ...