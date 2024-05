Chanel Totti compie 17 anni ed è già regina del gossip | finito l’amore col fidanzato Cristian Babalus?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 13 maggio 2024)ha compiuto 17e nonostante la giovane età è già una principessina del: perché al suo compleanno non c’era il? Al party esclusivo della secondogenita di Ilary Blasi e Francescoc’erano proprio tutti, ma non il, lo stesso con cui ha deciso di aprire uno shop online non molto tempo fa. Nelle foto condivise sui social si vedono scatti inediti con il fratello maggiore, anche lui di nome, e la fidanzata di lui, Melissa Monti. Durante i precedenti festeggiamenti, per compleo ricorrenze varie,si è sempre fatto valere, facendo ...