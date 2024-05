Champions League - scelto l’arbitro per la finale tra Borussia Dortmund e Real Madrid | la designazione SORPRENDE tutti

Capello non ha dubbi sulla forza del l’Inter , tanto da ritenerla ad oggi l’unica squadra italiana capace di competere con le big europee in Champions League. DA FINALE ? Fabio Capello incorona i campioni d’Italia durante la trasmissione su Rai Radio ...

2024-05-13 09:00:26 Giorni caldissimi in redazione! Il Borussia Dortmund riceverà un guadagno significativo anche se perde sse la prossima finale di Champions League contro il Real Madrid, tutto grazie a un ex giocatore. Jude Bellingham si è unito ...

I dubbi del Real Madrid ( Carlo Ancelotti in primis) per quanto concerne la finale di Champions League contro il Borussia Carlo Ancelotti ha un grande DUBBIO per la finale di Wembley. Farà giocare in porta Lunin, che si è ben comportato fin qui, o ...

Alessandro Matri ha iniziato proprio da quella gara vinta contro la Lazio: "I ricordi sono tanti perchè era pur sempre una finale, per di più in un anno magico dove eravamo riusciti a raggiungere ...

La Juventus è da ieri sera qualificata alla prossima edizione della champions League. I numeri però sono da salvezza… La Juventus è da ieri sera ufficialmente qualificata per la prossima edizione del ...

con un Bologna risvegliatosi ufficialmente in Europa, ecco che, assuefatti ancora dalle emozioni della notte passata, si inizia a parlare di un futuro più palpabile insieme a Claudio Fenucci durante l ...