Champions League | sarà Vincic l’arbitro della finale tra Borussia Dortmund e Real Madrid

La corsa per i i primi cinque posti è praticamente finita. Con la vittoria dell’ Atalanta con la Roma , la situazione è quasi delineata visto che ai ragazzi di Gian Piero Gasperini mancano solamente tre punti in tre partite per la qualificazione ...

12 maggio 2024: con la vittoria dell`Atalanta sulla Roma e la vittoria di sabato contro il Napoli per 2-0 il Bologna è matematicamente in Champions ...

Europa League: Kovacs arbitrerà la finale Atalanta-Bayer - Sara' il romeno Istvan Kovacs ad arbitrare la finale di Europa league 2024 tra l'Atalanta ed il Bayer Leverkusen in programma all'Arena di ...

Bologna in Champions League: dalla UEFA ricavi minimi pari a metà del fatturato - Tutta la grande famiglia della Fortitudo Pallacanestro esprime la sua gioia e si congratula con dirigenti, staff, squadra e con tutti coloro che lavorano per il Bologna FC 1909 per lo…

L'ex presidente onorario dopo la qualificazione europea: "Dobbiamo ringraziare tre persone: il presidente Saputo, Sartori e l'allenatore"