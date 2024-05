Challenger Torino 2024 | programma - orari e ordine di gioco martedì 14 maggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ildiè pronto a partire con la seconda giornata di gare. Sulla terra battuta del capoluogo piemontese sono previste diverse partite, distribuite su tre campi. Non mancano gli atleti italiani all’appello con Nardi protagonista sul campo centrale. Sul campo cinque saranno invece presenti Zeppieri – che aprirà la giornata – e Pellegrino subito dopo. Tre azzurri impegnati infine sul campo quattro, con Bellucci in azione nel primo match in, seguito dal derby tra Gigante e Maestrelli. CAMPO CENTRALE – 11:00 J. Rodionov vs F. Coria Y. Hanfmann vs M. Marterer L. Nardi vs J. Wolf D. Goffin vs J. Varillas CAMPO 5 – 11:00 G. Zeppieri vs M. Huesler F. Meligeni Alves vs A. Pellegrino B. Nakashima vs Y. Nishioka CAMPO 4 – 11:00 A. Galarneau vs M. Bellucci M. Gigante vs F. Maestrelli SportFace.