C' era una volta l’Italia delle maggiorate Ma le tette sono tornate a creare scompiglio

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Quando ho fatto i primi film avevo quattordici anni, non sapevo niente e non capivo proprio niente", dice Sophia Loren chiacchierando con Arbasino, mentre gironzola con un pigiama di surah marrone...