Centocelle – picchiano e rapinano un uomo in strada | Denunciati

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Agenzia Nova) – Un 18enne egiziano, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, un 17enne romano e un 14enne di origini straniere ma residente a Roma, sono statidai carabinieri della stazione di. I tre hanno tutti precedenti e sono ritenuti responsabili di una rapina compiuta la sera del 30 aprile scorso ai danni di un 35enne del Pakistan. L’si trovava all’interno del parco Madre Teresa di Calcutta, nel quartiere, quando è stato avvicinato da tre giovani che lo aggredirono violentemente, facendosi consegnare quanto aveva in tasca, 280 euro e le cuffie dello smartphone, per poi dileguarsi. La vittima è stata trasportata al policlinico Umberto I e ha riportato lesioni guaribili in sei giorni. Attraverso una mirata attività info-investigativa, scattata con la denuncia del ...