Celta Vigo-Athletic Bilbao mercoledì 15 maggio 2024 ore 22 | 00 | formazioni - quot - pronostici Galiziani motivatissimi contro i Leoni baschi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Questa giornata potrebbe decidere moltissimo riguardo la lotta salvezza: il Cadice sarà impegnato a Siviglia mentre il, che ha 5 punti di vantaggio con 3 sfide ancora da giocare, ospiterà l'. Isono in un periodo positivo, determinato in gran parte dall'arrivo di Giraldez sulla propria panchina: la sconfitta patita nel finale al Wanda Metropolitano

La prima partita del sabato di Liga pesa parecchio per le zone basse della classifica: sfida fondamentale soprattutto per il Celta , che è quart’ultimo con tre punti di margine sul Cadice. I Galiziani ospitano il Las Palmas , che si è messo al sicuro ...

Liga: Atletico ad un passo dalla Champions, il Cadice non molla - Liga: Atletico ad un passo dalla Champions, il Cadice non molla - I Colchoneros superano 1-0 il celta Vigo grazie all’eurogol dell’argentino, gli andalusi piegano il Getafe 1-0 e sperano ancora di potersi salvare ...

Liga: Vittorie esterne per Betis, Alaves e Almeria. Villarreal ko - Liga: Vittorie esterne per Betis, Alaves e Almeria. Villarreal ko - Gli andalusi hanno chiuso i conti nel primo tempo sfruttando la superiorità numerica, così come i galiziani contro il Submarino Amarillo. Cadono in casa il Valencia e il Rayo ...

LaLiga, il Celta Vigo crolla sul campo dell'Alaves: rischia di riaprirsi la lotta-salvezza - LaLiga, il celta Vigo crolla sul campo dell'Alaves: rischia di riaprirsi la lotta-salvezza - Con tre gol nella ripresa l'Alaves schianta il celta Vigo nel match valevole per la trentatreesima giornata de LaLiga. Simeone, Guridi e Benavidez.