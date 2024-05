Cedolare, più risparmi per i redditi alti. Flat tax anche per 30mila affitti a società - cedolare, più risparmi per i redditi alti. Flat tax anche per 30mila affitti a società - Locatori agevolati a quota 2,8 milioni: un quinto di loro riceve il 63% degli sconti Irpef totali (2,5 miliardi). Prosegue il trend di crescita delle adesioni e un’altra spinta potrà arrivare dalla Ca ...

Cedolare secca imprese e professionisti. Come risparmiare dopo la sentenza della Cassazione (30 giorni di tempo) - cedolare secca imprese e professionisti. Come risparmiare dopo la sentenza della Cassazione (30 giorni di tempo) - La Cassazione ha stoppato il Fisco, la cedolare secca si applica anche se chi prende l'immobile in affitto è impresa o professionista ...

INSTALLAZIONE NUOVO CLIMATIZZATORE - INSTALLAZIONE NUOVO CLIMATIZZATORE - A breve farò installare un sistema di climatizzazione nell'appartamento di mia proprietà (prima casa), vorrei sapere se per avere diritto alla detrazione Irpef del 50% devo dichiarare un intervento di ...