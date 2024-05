C' è la sentenza per Alessia Pifferi | stangata dopo la morte della figlia Diana

(Di lunedì 13 maggio 2024) Laè arrivata: la Corte d'Assise di Milano ha condannato all'ergastolo, imputata per l'omicidio pluriaggravatodi quasi 18 mesi, abbandonata dal 14 luglio al 20 luglio 2022 e lasciata morire di stenti. I giudici hanno escluso l'aggravantepremeditazione. La pubblica accusa aveva chiesto l'ergastolo, la difesa, invece, l'assoluzione sostenendo chenon aveva intenzione di uccidere lae sottolineando che il reato commesso era ‘abbandono di minore'. Tesi non sposata dalla Corte.

