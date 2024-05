CDK vale doppio - la magia della Dea Gasp manda in paradiso il Bologna

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’Atalanta con due ganci di De Ketelaere mette al tappeto una Roma spremuta dopo Leverkusen e chiude la corsa Champions dei giallorossi, regalando la qualificazione alla prima coppa europea al, irraggiungibile a quota 67, e alla Juventus a 66, grazie al confronto diretto favorevole sui capitolini. Anche la Dea è virtualmente in Champions, essendo salita a quota 63, con il confronto diretto favorevole sulla Lupa, a 60, e avendo il vantaggio di dover giocare una partita in più, il recupero del 2 giugno contro la Fiorentina. Non solo, la squadra dierini con una partita da recuperare può ancora rincorrere il quarto postoJuventus o il terzo del. Ora i giallorossi dovranno tifare Atalanta nella finale di Europa League a Dublino tra nove giorni: l’eventuale successo dei bergamaschi ...

