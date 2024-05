Catania - alla Feltrinelli si presenta ‘Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina’ di Olympe de Gouges

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’appuntamento è per martedì 21 maggio alle ore 18, nella libreria, in via Etnea, 285. L’evento fa parte del calendario dellezioni; in sala la pianista Valerie Condorelli suonerà alcune composizioni di Marianna Martines, in un racconto, con parole e musica, attraverso la vita di due donne, due vite parallele: una rivoluzionaria e una compositrice, immerse nei cambiamenti del secolo che ha cambiato la storia. Una riflessione sul femminismo e sulla pienezza delle proprie scelte comee come cittadina. L'articolo proviene da Dayitalianews.