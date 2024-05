Catalogna - vince il candidato socialista Salvador Illa Indipendentisti in minoranza per la prima volta da 13 anni

(Di lunedì 13 maggio 2024) Vittoria netta per i socialisti spagnoli di Pedro Sanchez in. Con ila governatore, sono laforza politica della regione davanti al partito indipendentista Junts per. Dopo 13i partiti a favore dell’indipendenza hanno perso la maggioranza nel Parlamento catalano. A questo punto negli scenari di possibili alleanze di governo la più probabile è un’intesa tripartita fra Psc, Erc e Comuns Esquerra. Junts con Esquerra Republicana de Catalunya del governatore uscente Pere Aragones, e l’anticapitalista Cup ottengono complessivamente 59 seggi dei 135 della camera catalana, distanti dalla maggioranza assoluta di 68 scr. Il Psc diha ottenuto 42 seggi, davanti a Juntx con 35 ...

