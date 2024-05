Catalogna - indipendentismo addio | vincono i socialisti

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le elezioni amministrative del 12 maggio insegnano una svolta nella storia recente della regione spagnola con capitale Barcellona. Per la prima volta da 13 anni i partiti a favore dell’indipendenza hanno perso la maggioranza nel Parlamento catalano. A vincere la competizione elettorale è stato l’ex ministro della Sanità , Salvador Illa, candidato del Partito socialista catalano (Psc). Il problema, però, è che adesso nessuna forza politica ha la maggioranza assoluta per poter governare da sola. Con il 95% dei voti scrutinati, le 3 forze indipendentiste – Junts per Catalunya, con l’ex presidente Carles Puigdemont, Esquerra Republicana de Catalunya, con il governatore uscente Pere Aragones, e l’anticapitalista Cup – ottengono complessivamente 59 seggi dei 135 della camera catalana. La maggioranza assoluta è di 68 seggi. Secondo gli exit poll di Sigma e i primi ...

