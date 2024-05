Castelpoto - un ko che fa male Zotti | Chiedo scusa per i miei errori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’amarezza è tanta ed è facilmente immaginabile se si pensa che la gara più importante non è stata portata a casa per dueche hanno condizionato l’andamento della sfida. Ma bisogna anche avere coraggio nell’ammettere di aver sbagliato e chiedere. Giuseppe, estremo difensore di grande esperienza, ieri è stato protagonista, in negativo suo malgrado, con dueche hanno condizionato la finale di play off del girone di promozione tra il ‘suo’e il Cimitile. Due a uno per gli ospiti, duedel portiere. “Ho commesso dueeclatanti – ha ammessocandidamente – c’è poco da girarci attorno. Il primo, forse, dettato dal problema accusato a inizio partita. Può aver condizionato ma non ...