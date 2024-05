Castelfidardo può gioire Il sogno serie D continua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) 1 URBINO 0 : Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni, Imbriola, Rotondo, Fossi (18’ st Evangelisti), Miotto (49’ st Nacciarriti), Braconi (23’ st Sidorenco), Guella (26’ st Fabiani), Nanapere (40’ st Pedini). Panchina: Niccolini, Bellucci, Marzuolo, Kurti. All. Giuliodori. URBINO: Petrucci, Nisi (46’ st Bellucci), Tamagnini, Boccioletti (45’ pt Pierpaoli), Giunchetti, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Rivi (45’ st Galante), Sartori, Montesi (26’ st Esposito). Panchina: Stafoggia, Barro, Mataloni, Morani, Sergiacomo All. Ceccarini Arbitro: Pasqualini di Macerata Rete: 23’ pt Braconi Note: espulsi al 20’ st Magnani per doppia ammonizione e al 35’ st Imbriola per gioco violento. Sogna ilil ritorno in D, si ferma invece la corsa dell’Urbino. La finalissima regionale di playoff di Eccellenza sorride ai fidardensi che staccano il biglietto per i ...