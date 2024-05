Casnigo - 24enne accoltellata in un bosco lancia l’allarme | arrestato il fidanzato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 13 maggio 2024). Ha avuto le forze di prendere in mano il suo cellulare, comporre il numero unico d’emergenza 112 ereai carabinieri: “Aiutatemi, sono ferita”. Non era ancora mezzogiorno di domenica 12 maggio quando una ragazza di 24 anni di origine ucraina è stata aggredita dal, un 36enne romeno suo convivente, che l’avrebbepiù volte in una zona verde isolata trae Leffe, dove i due, residenti a Gorle, si erano incamminati dopo aver lasciato l’auto non lontano da una stradina sterrata. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i mezzi di soccorso, insieme alle forze dell’ordine: dopo le prime cure prestate sul posto, la giovane è stata trasportata in elisoccorso d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove rimane ricoverata in ...