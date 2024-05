(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Dovremmo avere finito il percorso del decreto ‘salva’, non penso che sia un condono, vorrei arrivare laprossima in Consiglio dei ministri all’approvazione”. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Matteo, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.“È sostanzialmente -ha aggiunto- una, una sanatoria di tutte le piccole irregolarità interne alle case degli italiani”. Basti pensare ai “problemi” che si hanno “dal notaio, in Comune con una finestra di venti centimetri spostata, la veranda, il soppalco, il secondo bagno, la cameretta del figlio, l’anticamera, il gabbiotto degli attrezzi. Una grande operazione di sburocratizzazione, liberazione degli uffici comunali da queste migliaia di pratiche e restituiamo agli italiani...

Casa: Salvini, ‘prossima settimana in Cdm piano regolarizzazione che non è condono’ - casa: Salvini, ‘prossima settimana in Cdm piano regolarizzazione che non è condono’ - Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Dovremmo avere finito il percorso del decreto ‘salva casa’, non penso che sia un condono, vorrei arrivare la settimana prossima in Consiglio dei ministri all’approvazione” ...

Endless Love: Kemal seda una rivolta, poi la scoperta clamorosa sulla morte di Linda - Endless Love: Kemal seda una rivolta, poi la scoperta clamorosa sulla morte di Linda - Nella settimana dal 13 al 18 maggio 2024 ... scatena una violenta reazione in casa Soydere, mettendo Ozan sotto accusa. Nel frattempo, Kemal cerca di calmare gli animi, mentre Ozan fa una confessione ...

Come aiutare il bambino nello sviluppo del linguaggio I consigli della logopedista - Come aiutare il bambino nello sviluppo del linguaggio I consigli della logopedista - L'esperta: i genitori sono la miglior risorsa dei bimbi nei primi anni di vita e devono stimolarli con il gioco, le canzoncine, le giuste strategie e fornendo un modello comunicativo corretto ...