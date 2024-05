Carta identità elettronica - aumenta l’utilizzo per servizi della Pubblica Amministrazione

Per incrementare le opportunità di rilascio della carta d’identità elettronica e ridurre i tempi di attesa, continuano le aperture straordinarie degli Uffici Anagrafici per il rinnovo della CIE. Gli Open Day dedicati alla carta d’identità ...

Organizzato un nuovo fine settimana di open day a Roma per richiedere la Carta d’identità elettronica o rinnovarla sabato 11 maggio e domenica 12 previa prenotazione. Aperti gli sportelli nei municipi II, VI, VII e VIII, oltre agli Ex Pit. Solo ...

Digitale, Butti: "Da inizio anno 23 milioni di accessi a servizi online Pa" - Digitale, Butti: "Da inizio anno 23 milioni di accessi a servizi online Pa" - (Teleborsa) - Cresce sempre più l'utilizzo della carta d'identità elettronica (Cie) per accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione. È quanto conferma il sottosegretario alla Presidenza ...

CIE, cresce il suo uso online: 23 milioni di accessi ai servizi della PA in 5 mesi - CIE, cresce il suo uso online: 23 milioni di accessi ai servizi della PA in 5 mesi - Con questo claim lo scorso 19 marzo è stata lanciata la campagna di comunicazione istituzionale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri per ...

Comune, Sandro Ricci va in pensione - Comune, Sandro Ricci va in pensione - Inoltre Frosinone è stato il primo “Comune capoluogo” in tutta Italia a passare all’Anagrafe nazionale dei residenti e tra i primi ad attivare la carta di Identità elettronica (Cie) e tanti altri ...