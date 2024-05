Carrie Bradshaw è tornata | il primo look di And Just Like That 3 ha la sua indiscussa firma di stile

(Di lunedì 13 maggio 2024) And...a rendere ancora più glamour le strade di New York. Sarah Jessica Parker ha, infatti, offerto un antipasto del guardaroba che il suo leggendario personaggio sfoggerà nella terza stagione del sequel di Sex And The City: uncandy con un quid in più che fa già gola a tutte

L'autrice del libro che ha dato vita alla serie, Candace Bushnell , si racconta in un'intervista a Fanpage.it. Da come è nata l'idea a quanto c'è di vero, la scrittrice svela i retroscena dietro al fenomeno Sex and the City.Continua a leggere

Ossessionata dalla taglia dei vestiti Ecco perché può essere un pericolo per la salute mentale - Ossessionata dalla taglia dei vestiti Ecco perché può essere un pericolo per la salute mentale - Le taglie sono un fardello mentale per molti. Parliamo con gli esperti dell'importanza di imparare a porre dei limiti a questa pressione ...