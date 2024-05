Carbonare antispeciste - Torquemada pro Pal e le epurazioni dei più puri

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 13 maggio 2024) Questo non è un articolo su Zerocalcare. Questo non è neppure un articolo su Angelina Mango. Più in generale, questo non è un articolo su un conflitto che va avanti da un secolo e sul quale tutti hanno un’opinione da quando si sono accorti della sua esistenza, cioè da sette mesi. Questo è un articolo su un meccanismo generale che ha a che vedere coi temi sensibili sui quali l’internet esige tu abbia opinioni (anche se a scuola non ci sei arrivato col programma e dopo scuola più che altro hai giocato a Candy Crush). Ho tantissima fiducia in voi e nella vostra capacità di astrarre lo studio del meccanismo dai casi specifici di Tizio e Caia. Quindi, scriverò un articolo su Sofia Fabiani. Sofia Fabiani, che probabilmente non avete mai sentito nominare, è una tizia che di mestiere accende la telecamera del telefono e cucina. In analfabetese: un’influencer di food. Il 25 aprile, la signora ...