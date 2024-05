Capezzone | i giudici aprono la terza Camera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) L'ampio documento conclusivo del Congresso dell'Anm – quattro pagine di mozione – meriterebbe davvero di essere conosciuto e studiato. Nel senso che in quel testo c'è proprio tutto quello che i magistrati non dovrebbero fare, in uno stato di diritto basato sul principio classico della separazione dei poteri. I magistrati, in primo luogo, non dovrebbero ammonire – meno che mai preventivamente – chili critica: stiamo parlando di funzionari dello Stato che già dispongono dell'immenso potere di limitare la libertà altrui, e che a maggior ragione dovrebbero attenersi a una speciale continenza espressiva, stando rigorosamente fuori dalla polemica politica. E invece, nel documento approvato ieri, si trovano ampi passaggi in cui i magistrati italiani sembrano perfino fissare le condizioni per chi desideri sollevare obiezioni sul loro operato. I magistrati, in secondo luogo, non dovrebbero ...